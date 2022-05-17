GAZİANTEP - İslahiye'nin son kalaycısı Ökkeş Usta, yarım asırdır mesleğini sürdürüyor - Son Dakika
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GAZİANTEP - İslahiye'nin son kalaycısı Ökkeş Usta, yarım asırdır mesleğini sürdürüyor

17.05.2022 14:06

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ökkeş Bulunmaz, 50 yıldır sürdürdüğü kalaycılıkta işlerinin büyük oranda azaldığını ve bu yüzden çırak yetiştirilmediğini kaydetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ökkeş Bulunmaz, 50 yıldır sürdürdüğü kalaycılıkta işlerinin büyük oranda azaldığını ve bu yüzden çırak yetiştirilmediğini kaydetti.

Hatay Bulvarı'ndaki dükkanında yalnız çalışan Ökkeş Bulunmaz (62), gazetecilere, mesleğini 50 senedir severek yaptığını dile getirdi.

Mesleğe başladığımda ilçede 15 kalaycı dükkanı olduğunu hatırlatan Bulunmaz, "Şimdi bu mesleği temsil eden sadece ben varım. Tüketiciler şimdilerde krom, porselen ve çelik ürünlere yönelince bizim işlerimiz düştü haliyle. Ama ben de olan talebi karşılamaya çalışıyorum. Benden sonra muhtemelen meslek bizim ilçemizde bitecek." diye konuştu.???????

İşlerinin büyük oranda azaldığını aktaran Bulunmaz, bu yüzden çırak da yetiştiremediğini kaydetti.

GAZİANTEP - İslahiye'nin son kalaycısı Ökkeş Usta, yarım asırdır mesleğini sürdürüyor
GAZİANTEP - İslahiye'nin son kalaycısı Ökkeş Usta, yarım asırdır mesleğini sürdürüyor
GAZİANTEP - İslahiye'nin son kalaycısı Ökkeş Usta, yarım asırdır mesleğini sürdürüyor
GAZİANTEP - İslahiye'nin son kalaycısı Ökkeş Usta, yarım asırdır mesleğini sürdürüyor
GAZİANTEP - İslahiye'nin son kalaycısı Ökkeş Usta, yarım asırdır mesleğini sürdürüyor
GAZİANTEP - İslahiye'nin son kalaycısı Ökkeş Usta, yarım asırdır mesleğini sürdürüyor
GAZİANTEP - İslahiye'nin son kalaycısı Ökkeş Usta, yarım asırdır mesleğini sürdürüyor

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Kaynak: AA

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