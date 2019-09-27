İslahiye'nin tek kadın muhtarı ve antrenörü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki tek kadın muhtar 2 çocuk annesi Gülay Çetin (38), sosyal ve sportif faaliyetleri artırmak amacıyla mahallesinde kurduğu futbol takımına antrenörlük yapıyor.

İlçe merkezine 8 kilometre uzakta bulunan Türkbahçe Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 5 erkek rakibini geride bırakan Gülay Çetin, ilçenin tek kadın muhtarı olarak göreve geldi. Göreve başlar başlamaz kolları sıvayan Çetin, açık hava sinema günleri etkinliği düzenleyerek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla da mahallede futbol takımı kurdu. Bu yıl 1'incisi düzenlenen 'İslahiye Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası'na katılan takımın teknik direktörlüğünü de üstlenen Çetin, saha kenarından oyuncularına taktik vererek yarı finale kadar çıkmasını sağladı. Turnuvadaki tek kadın antrenör olma özzelliğini de elinde bulunduran Çetin'in tek ise mahallesine halı saha yapılamsı.

Mahallede saha olmaması nedeniyle antrenmanları okul bahçesinde, boş alanlarda taşlardan oluşturulan kalelere şut atarak hazırlanan takımın başarısından memnun olduğunu söyleyen Gülay Çetin, "Seçildikten sonra ilk işim sportif faaliyetlerle gençleri kötü alışkanlıklarda uzak tutmayı amaçlayarak futbol takımı kurmak oldu. Takımdaki oyuncularımda farklı meslek gruplarından insanlarda var. Öğrenci olan da işsiz olan da var. Mahallemizde imece usulü topladığımız para ile ayakkabı, forma ve diğer malzemeleri aldık. Oyuncularımızla fırsat buldukça mahallemizde saha olmadığı için okul bahçesinde, boş alanlarda çift kale maçlar yaptık. Toprak yolda ve dağlarda ise düz koşularla maçlara hazırlandık. Fırsat buldukça da yakın mahallemizde bulunan halı sahada hazırlanmaya çalıştık. Turnuvada gençlerimizle yarı finale kadar geldik. Amacımız şampiyon olmaktır. Gençleri seviyorum, onlarda beni seviyor ben hepsinin ablasıyım. Tek isteğim ise mahallemize halı saha yapılması" dedi.