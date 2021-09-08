İslahiye'nin yeni kaymakamı görevine başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Gaziantep'in İslahiye ilçesi atanan Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Gaziantep'in İslahiye ilçesi atanan Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu görevine başladı. İslahiye'nin yeni Kaymakamı Anteplioğlu, mesaisinin ilk gününde ilçedeki kurum amirleriyle bir araya gelerek düzenlediği toplantıda ilçeler hakkında detaylı bilgiler aldı.

Mustafa Anteplioğlu

1976 yılında Kilis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladı. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep Kaymakam Adayı olarak İçişleri Bakanlığında göreve başladı. Sırasıyla Samsun-Kavak Kaymakam Vekilliği, Konya - Doğanhisar Kaymakam Vekilliği, Kastamonu- Hanönü Kaymakamlığı, Malatya- Kuluncak Kaymakamlığı, Edirne- Enez Kaymakamlığı, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı, aynı zamanda Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kahramanmaraş-Onikişubat Kaymakamlığı, Gümüşhane Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca görev süresi içerisinde Belediyelerin ve İl Özel İdaresinin mallarını ve personelini devir ve paylaştırmak üzere kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyeti Üyeliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı gibi birçok kurul ve komisyona başkanlık etmiştir.

06.09.2021 tarihinde İslahiye Kaymakamlığı görevine başlayan Mustafa Anteplioğlu evli ve 2 çocuk babasıdır. - GAZİANTEP