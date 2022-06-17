İslahiye, Nurdağı ve Araban'da karne heyecanı - Son Dakika
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İslahiye, Nurdağı ve Araban'da karne heyecanı

17.06.2022 16:14
İslahiye, Nurdağı ve Araban'da karne heyecanı

Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Araban ilçelerinde öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Araban ilçelerinde öğrenciler karne sevinci yaşadı.

İslahiye ilçesinde, 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla 19 bin 385 öğrenci karnesini aldı.

İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve Belediye Başkanı Kemal Vural, Atatürk İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ile öğrencilere karne veren Anteplioğlu ve Vural, çocuklara tatillerini dinlenerek, kitap okuyarak geçirmelerini tavsiye etti.

Nurdağı ilçesinde ise 10 bin 250 öğrenci karne aldı.

Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, Şehit Emrah Çetin İlkokulu ve Aslanlı Ortaokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım'la öğrencilere karne veren Korkmaz, çocuklara iyi tatiller diledi.

Araban ilçesinde ise 8 bin 500 öğrenci ve 560 öğretmen yaz tatile girdi.

Kaymakam Ömer Sevgili, Merkez ve Fıstıklıdağ İlköğretim okullarındaki törenlerde öğrencilere karnelerini verdi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, İslahiye, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslahiye, Nurdağı ve Araban'da karne heyecanı - Son Dakika

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