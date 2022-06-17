Araban ilçesinde ise 8 bin 500 öğrenci ve 560 öğretmen yaz tatile girdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ile öğrencilere karne veren Anteplioğlu ve Vural, çocuklara tatillerini dinlenerek, kitap okuyarak geçirmelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA

Gaziantep, İslahiye, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İslahiye, Nurdağı ve Araban'da karne heyecanı - Son Dakika

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