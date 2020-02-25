İslahiye OSB'nin yapımında sona yaklaşılıyor - Son Dakika
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İslahiye OSB'nin yapımında sona yaklaşılıyor

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2016 yılında yapımına başlanan tarımsal Organize Sanayi Bölgesi (OSB) inşaatında sona yaklaşıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2016 yılında yapımına başlanan tarımsal Organize Sanayi Bölgesi (OSB) inşaatında sona yaklaşıldı.

2012 yılında 3. derece teşvik kapsamında İslahiye- Nurdağı Çevre Yolu Leçe mevkisinde 857 dönüm arazide kurulu bulunan ve 2016 yılında temeli atılan 73 sanayi parselli İslahiye OSB'nin yakın bir zamanda hizmete açılması planlanılıyor.

İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen gazetecilere yaptığı açıklamada, "İslahiye'mizin hayaliydi Organize Sanayi Bölgesi. Şu anda 3 fabrika bitme aşamasında. Bunlardan birisi 70 işçi ile yaklaşık bir ay içinde hizmete açılacak. Yine ikinci fabrikamız bin 500 işçi ile bir yıla kalmadan yetişecek. Tamamlanmaya yakın olan fabrikalardan birisi de baharat fabrikası, burada da yaklaşık yüz kişi çalışacak" dedi.

İslahiye için çok önem arz eden OSB'nin ilçedeki tüm yetkililerinin özverili gayretleri sonucunda hiç borcu olmadan kurulduğunu anlatan Türkmen, "İlerleyen günlerde Gaziantep- Hassa tünelinin de açılmasıyla OSB'de toplam 40'a yakın fabrikanın tamamlanmasıyla yaklaşık 3 bin kişi istihdam edilecek" diye konuştu.

İslahiye'nin yatırım açısından cazibe merkezi olduğunu, Gaziantep-Hassa tünelinin de hizmete girdiğinde İslahiye OSB'nin denize yakın olması dolayısıyla navlun ücretleri açısından da cazip bir bölge olacağını ifade eden Türkmen, yatırımcıları İslahiye OSB için yatırım yapmaya davet etti.

İslahiye OSB'nin yapımında sona yaklaşılıyor

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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