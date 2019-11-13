Islahiye Ovası'nda buğday ekimi için hazırlıklar başladı

GAZİANTEP - İslahiye ovasındaki hububat üreticileri, ülkenin en önemli temel gıda maddeleri arasında yer alan buğday ve arpa üretimine start verdi.

Türkiye'nin Önemli Tarım bölgelerinden biri olan Gaziantep çiftçiler 2020 yılında hasadı yapılacak buğday ve arpanın ekimi için hazırlıklara başladı. Gaziantep ve çevre illerin geçimini sağlayan çiftçilerin şu sırlar hububat ekimi için tarlalarını hazırlıyor. Havaların da sıcak gitmesini fırsat bilen çiftçiler tarlarda hummalı bir çalışma yürütüyor

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ekim ayının ikinci haftası başlayan buğday ve arpa ekim çalışmalarının Kasım ayı sonuna kadar süreceğini belirterek, "Yaz mahsulü olan biber, pamuk ve diğer ürünlerin hasadının ardından tarlalar buğday ve arpa ekimi hazırlanıyor. Ekim ayının 15'inden ve Kasım ayı sonuna kadar çiftçilerimiz buğday ve arpa ekimi yapabilirler" dedi.

Kota uygulaması bu yıl başlıyor

Oda Başkanı Köse, Tarım bakanlığının uygulamaya koyduğu bir tarlaya en fazla 2 yıl aynı ürünün ekilebileceği yönündeki kotanın da bu yıl başladığını hatırlatarak, "Çiftçilerimiz, Çiftçi Kayıt Sisteminde bir ürünü üçüncü yıl kayıt sisteminde gösteremeyecek. Gösterdiği zamanda ÇSK alamayacak yani desteklemeden faydalanamayacak. Bu nedenle çiftçi ister istemez farklı bir ürüne yönelecek" şeklinde konuştu.

Sertifikalı tohumlar destekleniyor

Köse, sertifikalı tohumların desteklendiğini söyleyerek, "Bakanlık sertifikalı tohumlarda 45 kuruş bir destekleme veriyor .Birkaç yıldır da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı tarafından çiftçilerimize birinci sınıf tohumluk buğday dağıtıyor" diye konuştu.

Köse, tüm çiftçilere başarılı bir ekim dönemi, bol ve bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri temennisinde de bulundu