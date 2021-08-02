İslahiye Ovası'nda üzüm hasadı başladı

Gaziantep'in tarımsal üretim merkezi konumunda bulunan İslahiye Ovası'ndaki 50 bin dekar arazide üretimi yapılan "Antep karası", "hatun parmağı", "Mevlana", "kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "sultani" cinsi üzümlerin hasadı başladı.

Sabah erken saatlerde başlayan hasatta kadınlar üzümleri keserken, erkekler kasalara doldurulan ürünleri kamyonetlere taşıyor. Yaklaşık 40 dereceye varan sıcağın altında çalışan işçilerin topladıkları üzümler, tüccarlar vasıtasıyla yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkan Mehmet Köse, gazetecilere, çoğunluğu Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahalleleri olmak üzere ilçeye bağlı 15 mahallede "Antep karası", "hatun parmağı", "kardinal", "Mevlana" ve "sultani" cinsi üzümlerin üretildiğini söyledi.

Bölgede yaklaşık 50 bin dekar alanda bağcılık yapıldığını belirten Köse, 2021 yılı hasat sezonunda 50 bin ila 70 bin ton civarında rekolte beklediklerini kaydetti.

Köse, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Türkiye'de tüketici tarafından bilinen bir lezzete sahip üzümümüz, havası ve rüzgarı nedeniyle tercih edilen sofralık üzüm. İç piyasanın haricinde düşük oranda bazı ülkelere ihraç ediyoruz. Bu yıl başlangıç fiyatları çok iyi. Piyasada Antep karası cinsi üzümümüz 3 liradan, hatun parmağı ve diğer üzümlerimiz ise 2,75 lira civarında alıcı buluyor. Pazar sıkıntımız yok. Fiyatlarda düşme beklemiyoruz. Fiyatlardan memnunuz."???????