Son Dakika Haberleri: İslahiye Ovasında "kırmızı altın" hasadına başlandı
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İslahiye Ovasında "kırmızı altın" hasadına başlandı

56 dakika önce

Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, "kırmızı altın" olarak da nitelendirilen ürünün hasadına başlandı.

İslahiye Ovasında
Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, "kırmızı altın" olarak da nitelendirilen ürünün hasadına başlandı.
Ovadaki 12 bin dönümde tarım işçileri tarafından toplanmaya başlanan kırmızı biberler, kamyonetlerle ilçe merkezinde bulunan 26 biber tesisinde işleniyor. Burada özenle işlenen kırmızı biberler diğer illerin yanı sıra bir çok ülkeye de gönderiliyor.
Kasım ayına dek sürecek kırmızı biber hasadı pek çok kişiye de iş imkanı sağlıyor.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, gastronomi kenti Gaziantep mutfağının olmazsa olmazı, aroması ve lezzetiyle öne çıkan İslahiye biberinde, "Bu yıl yaklaşık 20 bin ton yaş ürün rekoltesi bekleniyor." dedi.
Köse, üreticinin bu yılki satış rakamlarının netleşmediğini, sanayicilerden girdi maliyetlerini göz önünde bulundurarak fiyat vermelerini istedi.
Bu yıl biber ekim alanlarında bir miktar daralma olduğunu aktaran Köse, biber üreticisinin desteklenmesi durumunda ekim alanlarının genişleyeceğini sözlerine ekledi.
Gaziantep, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:46 Kaynak: AA
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