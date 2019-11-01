Son Dakika Haberleri: İslahiye polisinden kaçak sigara operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa İslahiye polisinden kaçak sigara operasyonu

İslahiye polisinden kaçak sigara operasyonu

6 saat önce

İslahiye polisi durdurduğu iki şüpheli şahsın üzerinde 890 paket sigara ele geçirdi.

İslahiye polisinden kaçak sigara operasyonu, System.String[]

İslahiye polisi durdurduğu iki şüpheli şahsın üzerinde 890 paket sigara ele geçirdi.


Gaziantep'in İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şüpheliden, B.Ş. isimli şahıstan 34 karton (340 paket), M.F.U isimli şahıstan 55 Karton (550 paket) olmak üzere toplamda 89 karton (890 paket) kaçak sigara ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı
Kulağındaki kulaklık, yürüyüşe çıkan kadını canından etti Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü cinsel organını gösterince ortalık karıştı Annelerinin evde aç susuz bıraktığı çocuklar, babaları tarafından gözyaşları içinde kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 16:22:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslahiye polisinden kaçak sigara operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]