İslahiye PTT şubesi karantinaya alındı - Son Dakika

Hasan Murat B'nin Emrah C. ile temas edenler arasında bulunması nedeniyle İslahiye ilçesindeki PTT şubesi de karantinaya alındı.

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