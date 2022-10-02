Kendisini ikinci kez göreve layık gören tüm iş adamlarına teşekkür eden Türkmen, "Ekip arkadaşlarımızla iş adamlarımızın bize yüklediği sorumlulukla ilçemize ve iş adamlarımızı layık olmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İslahiye Ticaret Odasında başkanlığına Selahattin Türkmen yeniden seçildi - Son Dakika

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