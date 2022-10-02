İslahiye Ticaret Odasında başkanlığına Selahattin Türkmen yeniden seçildi - Son Dakika
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İslahiye Ticaret Odasında başkanlığına Selahattin Türkmen yeniden seçildi

02.10.2022 13:20
İslahiye Ticaret Odasında başkanlığına Selahattin Türkmen yeniden seçildi

İslahiye Ticaret Odasında başkanlığa Selahattin Türkmen yeniden seçildi.

İslahiye Ticaret Odasında başkanlığa Selahattin Türkmen yeniden seçildi.

Oda binasında 7 meslek grubunda 16 meclis üyesinin belirlendiği seçimler yapıldı. Seçimlerde 7 meslek grubunda 414 üyeden 220 üye oy kullanırken başkanla birlikte 16 meclis üyesi de belirlendi.

Yeniden başkanlığa seçilen Selahattin Türkmen, seçimlerin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Kendisini ikinci kez göreve layık gören tüm iş adamlarına teşekkür eden Türkmen, "Ekip arkadaşlarımızla iş adamlarımızın bize yüklediği sorumlulukla ilçemize ve iş adamlarımızı layık olmaya çalışacağız." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslahiye Ticaret Odasında başkanlığına Selahattin Türkmen yeniden seçildi - Son Dakika

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