İslahiye üzümünde rekolte tahmini için çalışmalar başladı - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve merkezlerinden İslahiye Ovası'nda yetiştirilen üzümlerin rekoltesinin belirlenmesi için arazi çalışmasına başlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzümde rekolte tahmini için çalışmalarına başlayan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretimin yoğun olduğu 12 mahalledeki bağlarda çalışma yürütüyor.

Rekolte tahmin çalışmaları tamamlandıktan sonra sonuçlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Geçen yıl İslahiye üzümü üretiminde 50 bin dekar alanda 43 bin ton rekolte alınmıştı.