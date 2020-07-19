İslahiye üzümünün değeri koruk ekşisiyle artacak - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bu yılki üzüm hasadından ilk kez koruk ekşisi üretimi gerçekleştirildi.

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan Gaziantep'in, üzümü ve kırmızıbiberi ile öne çıkan İslahiye ilçesinde üzümün olgunlaşmamış hali olan koruk hasadına başlandı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ın girişimleriyle ilçede yaklaşık 50 bin dekar alanda üretilen üzüme katma değer sağlayacak alternatif ürünleri artırmak ve üreticilere destek olmak amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda üzümün ilçe ekonomisindeki değerinin artırılması amacıyla koruk ekşisi üretimi başladı.

Bağlardan özenle toplanan, kadınlar tarafından çöplerinden ayrılarak tane tane kaplara konulan korukların, yıkandıktan sonra belediyenin işletmesindeki üzüm sıkma makinesinde suyu çıkarılıyor. Koruk suyu kovalarda biriktirilirken posası ise güneşte kurutularak yemeklere, salatalara tat veren ekşi olarak hazır hale getiriliyor.

Koruk suyu süzülüp kazanlarda kaynatılıyor, ardından da 150 derecelik buharlı kazanda işlemden geçirildikten sonra şişelere doldurularak satışa sunuluyor.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, gazetecilere, koruk ekşisinin metabolizmayı hızlandıran, antioksidan kaynağı ve hazmı kolaylaştıran bir ürün olduğunu söyledi.

"Kadın kooperatifi kurarak işe başlayacağız"

İslahiye üzümünün coğrafi olarak dünyanın en güzel üzümü olduğunu ifade eden Vural, şöyle konuştu:

"Gaziantep koruk ekşisini dünyaya duyurmak istiyoruz. Koruk 3 liradan satılıyor, üzüm meyvesi olgunlaştıktan sonra ortalama 1,5 ile 2 liradan satışa sunuluyor. Tarlada üzüm koruk haliyle olduğunda domuz gibi zararlılar da zarar veremiyor. Erkenci haliyle hemen satılması da olumlu katkı sağlayacak. Koruk ekşisine olan talep şimdiden arttı. Belediye iştiraki ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle, kadın girişimcilerle Gaziantep Kadın Kooperatifi kurarak işe başlayacağız." diye konuştu.

Vural, Gaziantep ve İslahiye'deki Mutfak Sanatları Merkezlerinden isteyenlerin koruk ekşisi alabileceğini kaydetti.

Altınüzüm Mahallesi'nde bağcılık yapan İslahiye Belediyesi Meclis Üyesi Murat Dursun da ilk etapta bir ton koruk hasadı yaptıklarını aktardı.