Gaziantep'te "Dinamik Denetim Süreci" - Son Dakika

Gaziantep'te "Dinamik Denetim Süreci"
09.03.2021 13:45
Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni bir uygulama başlatıldı. İçişleri Bakanlığının başlattığı bu uygulama Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsadı. Ve uygulama "Dinamik Denetim Süreci" adıyla gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde uygulama yapıldı.
İslahiye ilçesindeki "Dinamik Denetim Süreci" uygulamasına Belediye Başkanı Kemal Vural ve Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş katıldı.
Nurdağı ilçesindeki uygulamada ise Kaymakam Eşref Akça ile Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da yer aldı.
Uygulamalarda şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşıyan araçlarda maske, mesafe ve hijyen tedbirleri denetlendi. Vatandaşlardan kontrollü normalleşme döneminde tedbirlere uymaları çağrısı yapıldı.
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