İslahiye ve Nurdağı'nda market ve fırınlar denetlendi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 67 iş yerinde denetim yapıldı.



Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bir günde İslahiye'de 37, Nurdağı'nda 30 market ve fırını denetledi.



Açıkta ürün satışı yapan market, fırın ve unlu mamülleri gibi satış yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı, hijyen ile iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine bakıldı. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanan denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.