İslahiye ve Nurdağı'nda okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde belediyeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda dezenfekte çalışması yaptı.
İslahiye ve Nurdağı ilçe belediyeleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla okullarda dezenfekte çalışması yürüttü.
Belediye ekipleri, merdivenleri, asansörleri, tuvaletleri, sınıfları, masa ve sıraları dezenfekte etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:59 - Kaynak: AA
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