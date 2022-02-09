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İslahiye ve Nurdağı'nda zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı - Son Dakika

İslahiye ve Nurdağı'nda zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı

09.02.2022 13:21
İslahiye ve Nurdağı'nda zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde zabıta ekiplerince gıda satışı yapan işyerlerinde denetim yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde zabıta ekiplerince gıda satışı yapan işyerlerinde denetim yapıldı.

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede gıda satışı yapan işyerlerinde hijyen ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi.

Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri ise ilçede faaliyet gösteren fırınlarda gramaj ve temizlik denetimi yaptı.

Her iki ilçede esnafların iş yeri ruhsatlarını da kontrol eden zabıta ekipleri, kurallara uymaları konusunda da ikazlarda bulundu.

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Gaziantep, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslahiye ve Nurdağı'nda zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı - Son Dakika


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