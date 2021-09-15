Üye Girişi
İslahiye ve Nurdağı'ndaki göletlere 70 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

İslahiye ve Nurdağı'ndaki göletlere 70 bin sazan yavrusu bırakıldı

15.09.2021 16:48
İslahiye ve Nurdağı'ndaki göletlere 70 bin sazan yavrusu bırakıldı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki göletlere 70 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki göletlere 70 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında İslahiye'de, Bayraktepe ve Güneş göletleriyle Nurdağı'ndaki, Çakmak, Hamidiye, Gözlühöyük göletleri ile Doğuş Kanalı'na 70 bin yavru aynalı sazan balığı bırakıldı. ???????

Yapılan projeyle göletlerdeki balık nüfusunu arttırması ve amatör olta balıkçılığının geliştirilmesi amaçlanıyor.

İslahiye ve Nurdağı'ndaki göletlere 70 bin sazan yavrusu bırakıldı
İslahiye ve Nurdağı'ndaki göletlere 70 bin sazan yavrusu bırakıldı

Gaziantep, Hamidiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslahiye ve Nurdağı'ndaki göletlere 70 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı 17:52 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu 17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor 17:13 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı 16:59 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı 16:55 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi 16:18 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı 15:54 Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı

Son Dakika Haberleri
17:55 Yırtıcı kuş arasında yer alan şahin, balkondan bir eve girdi! Aile büyük panik yaşadı
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:13 Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
16:46 Son Dakika! Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi
16:44 Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu cevapladı: Bu yaştan sonra zor
Yırtıcı kuş arasında yer alan şahin, balkondan bir eve girdi! Aile büyük panik yaşadı Yırtıcı kuş arasında yer alan şahin, balkondan bir eve girdi! Aile büyük panik yaşadı         
17:55
"Pucca" lakaplı Selen Işıl hakkında 1 yıla kadar hapis istemi         
17:46
11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular         
17:40
Taliban, yakın zamanda ülkede düzenli ordu kuracağını bildirdi Taliban, yakın zamanda ülkede düzenli ordu kuracağını bildirdi         
17:28
Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş         
17:13
Antalya'da korkutan olay! İntihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı Antalya'da korkutan olay! İntihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı         
16:58
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu         
16:00
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi         
15:39
Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı         
15:07
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 18:03:10. #1.13#
SON DAKİKA: İslahiye ve Nurdağı'ndaki göletlere 70 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement