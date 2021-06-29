İslahiye Ziraat Odası Başkanı Köse'den çiftçilere ÇKS uyarısı - Son Dakika

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Köse'den çiftçilere ÇKS uyarısı

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Ziraat Odası Başkanı Köse, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) son başvuruların 30 Haziran olduğunu bildirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Ziraat Odası Başkanı Köse, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) son başvuruların 30 Haziran olduğunu bildirdi. Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi. ÇKS kaydı yaptırmayan üreticilerin desteklerden yararlanamadığını, tarım sigortası yaptıramadığını ve düşük faizli kredi kullanamadığını aktaran Köse, kayıt için son günün 30 Haziran olduğunu kaydetti.

Son Dakika

Adalar için elektrikli araç ihalesine katılım olmadı, İBB ileri bir tarihe erteledi

Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor

Twitch rekoru kırıldı! BBL Academy yayıncısı Falconn2k, 36 gün yayın yaptı

Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı

Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz

Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!

23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu