İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse Açıklaması

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ilçeye bağlı Zinciri, Örtülü, Güllühüyük, Karapolat ve Çolaklar mahallelerinde 2-3 bin dönüm alanın su altında kaldığını bildirdi.
Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki Tahtaköprü
Barajı'nda yağışlar dolayısıyla doluluk oranının arttığını, bu nedenle baraj kapaklarının açıldığını belirtti.
Bu durumun Amik Ovası
'nda su baskınlarına sebep olduğunu ifade eden Köse, "İki ay içinde metrekareye 532 kilogram yağış düştü. Son yağışlarla kuraklık tehlikesi ortadan kalktı. Ancak Tahtaköprü Barajı'ndaki fazla suyun tahliyesi için kapakların açılması Hatay
bölgesini olumsuz etkiledi. İlçemize bağlı Zinciri, Örtülü, Güllühüyük, Karapolat ve Çolaklar mahallelerinde de 2-3 bin dönüm alan su baskınların etkisi altında kaldı." dedi.
Köse, kendilerine müracaat eden çiftçilere mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda yardımcı olduklarını kaydetti.
Önceki gün Tahtaköprü Barajı'nın tahliyesinde kullanılan Karasu
Deresi'nin taşması sonucu Amik Ovası'nda su baskınları yaşanmıştı.