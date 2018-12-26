Son Dakika Haberleri: İslahiye Ziraat Odası'nda Yangın

İslahiye Ziraat Odası'nda Yangın

30 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Ziraat Odası Bakanlı binasında yangın çıktı.

İslahiye Ziraat Odası'nda Yangın, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Ziraat Odası Bakanlı binasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında odanın arşiv kısmı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye Ziraat Odası Başkanlığı binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında odanın arşiv kısmı zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler büyümeden söndürüldü.

Yangının sebebi araştırılıyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:21 Kaynak: İHA

Gaziantep, Islahiye, 3. Sayfa
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