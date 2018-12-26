İslahiye Ziraat Odası'nda Yangın
1 saat önce
İslahiye Ziraat Odası'nda yangın Yangında Arşiv kısmı bbuyuk hasar gördüGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Ziraat Odası Bakanlı binasında yangın çıktı.
İslahiye
Ziraat Odası'nda yangın
Yangında Arşiv kısmı bbuyuk hasar gördü
GAZİANTEP - Gaziantep
'in İslahiye ilçesindeki Ziraat Odası Bakanlı binasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında odanın arşiv kısmı zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre İslahiye Ziraat Odası Başkanlığı binasında henüz bilinmeyen bşr nedenle yangın çıktı. Yangında odanın arşiv kısmı zarar gördü. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi ile alevler büyümeden söndürüldü.
Yangının sebebi araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:18 Kaynak: İHA
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