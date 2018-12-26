İslahiye Ziraat Odasında Yangın Çıktı

İslahiye Ziraat Odasında çıkan yangında arşiv odası zarar gördü.

İslahiye Ziraat Odasında çıkan yangında arşiv odası zarar gördü.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki oda binasında sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, arşiv odasındaki yangını büyümeden kontrol altına aldı.



Zarar gören arşiv odasındaki evrakların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.



Ziraat Odası Başkan Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının gece arşiv bölümünde başladığını, oda içinde eski dosyaların olduğunu ve yangının henüz çıkış nedenin bilinmediğini belirtti.



Köse, güvenlik güçleri, itfaiye ve TEDAŞ ekiplerince gereken önlemler alındığını, personele bir şey olmamasının ise kendileri teselli olduğunu kaydetti.

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