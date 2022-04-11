İslahiye Ziraat odasından zirai don uyarısı - Son Dakika

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, çiftçilere zirai don uyarısında bulundu.
Ziraat Odası Başkanı Köse, kentte hava sıcaklıklarında düşme yaşanacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Balkanlar üzerinde gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklığının hissedilir derecede 10-15 derece azalması beklenmekte olup 15 Nisan Cuma sabaha kadar zirai don tehlikesi beklenmektedir. Çiftçilerimiz zirai don tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olsunlar."
Kaynak: AA
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