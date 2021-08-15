İslahiyede kamyonet önce yayaya sonra traktöre çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

İslahiyede kamyonet önce yayaya sonra traktöre çarptı: 3 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, bir yayaya çarptıktan sonra karşı yönden gelen traktörle çarpıştı. Yanan kamyonetin kullanılamaz hale geldiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Gaziantep Karayolunun 25'nci kilometresinde meydana ageldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Hikmet Türkoğlu (48) yönetimindeki 31 N 5380 plakalı kamyonet yolun karşısına geçen Reşit Aslan'a (16) çarptıktan sonra kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Ali Aslan (48) yönetimindeki traktörle çarpışarak alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekini sevk edildi. Sürücüsünün içerisinden çıktığı kamyonet itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 3 kişi ise sağlık görevlileri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.