İslahiyeli aşık, koronavirüs için türkü besteledi: Ne kötü dertmiş zalim korona - Son Dakika

İslahiyeli aşık, koronavirüs için türkü besteledi: Ne kötü dertmiş zalim korona

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, halk aşığı İbrahim Çetin (63), koronavirüs salgınına dikat çekmek için 'Ne kötü dertmiş zalim korona' isimli türküyü besteledi.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, halk aşığı İbrahim Çetin (63), koronavirüs salgınına dikat çekmek için 'Ne kötü dertmiş zalim korona' isimli türküyü besteledi. Tüm dünyayla birlikte Tüm dünyayla birlikte Türkiye 'de görülen koronavirüs salgını ile ölümlerin yaşanması haberlerinden etkilenen Beyler Mahallesi kırsalında 17 yıldır besicilik yapan 6 çocuk babası aşık İbrahim Çetin, bağlamasını eline alarak türkü besteledi. 'Ne kötü dertmiş zalim korona' ismini verdiği parçasını seslendiren Çetin, amacının salgına dikkat çekmek olduğunu ifade ederek insanlardan evde kalmalarını istedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak

Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı

AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor

Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık

Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek

Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı

DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var

Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek

Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi

Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi

Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz

Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı

Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu