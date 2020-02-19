İslahiyeli Elmas çifti kaybolan papağanlarını arıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İslahiyeli Elmas çifti kaybolan papağanlarını arıyor - Son Dakika

İslahiyeli Elmas çifti kaybolan papağanlarını arıyor

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ahmet ve Hülya Elmas çifti, evlerinin balkonundan kaçan "Paşa" isimli papağanı bulmak için ilçedeki duvarlara afiş astı.

İslahiyeli Elmas çifti kaybolan papağanlarını arıyor, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ahmet ve Hülya Elmas çifti, evlerinin balkonundan kaçan "Paşa" isimli papağanı bulmak için ilçedeki duvarlara afiş astı.

Ahmet Elmas, gazetecilere yaptığı açıklamada, papağanı ablasının hediye ettiğini, hava aldırmak için balkona çıkardıklarında kaçtığını söyledi.

Yaklaşık 2 gündür papağını aradıklarını aktaran Elmas, "Paşa gidince diğer dişi papağanımız da içine kapandı. Annem bile 'Paşa' gittiği için üzülüyor. Bulana 200 lira vereceğiz." dedi.

Hülya Elmas da papağanlarını bulamadıkları için çok üzgün olduklarını anlatarak, görenlerin kendilerine ulaşması çağrısında bulundu.

Elmas çifti, papağanlarının fotoğraflarının bulunduğu afişleri ilçedeki duvarlara asarak, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Değerli Taş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen sözleşmeli öğretmen görevden alındı
İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem fırtınasının yaşandığı Manisa ve çevresini rahatlatan deprem tahmini

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:38:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İslahiyeli Elmas çifti kaybolan papağanlarını arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]