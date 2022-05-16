GAZİANTEP- İslahiyeli öğrenciler, Erasmus projesi kapsamında Malta'ya gidecek - Son Dakika
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GAZİANTEP- İslahiyeli öğrenciler, Erasmus projesi kapsamında Malta'ya gidecek

16.05.2022 13:43

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitimci ve öğrencileri AB Erasmus Projesi kapsamında bugün Malta'ya gidiyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitimci ve öğrencileri AB Erasmus Projesi kapsamında bugün Malta'ya gidiyor.

İslahiye Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitimci ve öğrencilerinin hazırladığı 2021 - 2022 eğitim öğretim dönemi AB Erasmus + Projeleri kapsamında yapmış olduğu başvuru neticesinde Malta ve Slovakya'dan dengi liselerin öğretmen ve öğrencilerinin değişimi temelli projesi hibe almaya hak kazandı.

Okulun Felsefe Öğretmeni Ufuk Yıldırım, 16-22 Mayıs tarihleri arasında 3 öğrencinin ve 3 Öğretmenin Malta'ya gideceğini aktararak, "Proje ile kültürümüzü, bölgemizi, çok ulusluluğun bir gücü olduğumuzu gösterecek, farklı etkinliklerle onlara hem burayı tanıtacağız hem ülkemizi tanıtacağız. Hem de Erasmus fırsatlarını diğer okullara anlatma fırsatını bulacağız. Onların aileleri, okullarını, sistemlerini tanıma ve biz de onlara anlatma fırsatını bulacağız. Böylelikle çok ulusluluğu bir güç haline getireceğiz. Bu da zaten Avrupa Birliğinin temel ilkeleridir zaten. Oraya gittiğimizde kültürümüzü en iyi şekilde anlatacağız." dedi.

Proje ile Malta ve Slovakya'ya gidecek olan 11. Sınıf öğrencilerinden Bilal Malik Yanmaz ve Alperen Şahan, gazetecilere, yurtdışına ilk defa çıkacak olmalarından ve kültürlerini Avrupa'da anlatacak olmalarından dolayı mutlu ve çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Proje koordinatörü İngilizce öğretmeni Kevser Yar da kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Proje kapsamında Türk kültürünü, Türk dil anlayışını ve misafirperverliğini ve eğitim anlayışını Avrupa ülkelerindeki okullara tanıtmak, oradaki insanlarla iletişimi sağlamak ve Avrupa kültüründeki etkileşimi de yine Türk kültürüne getirerek kültürlenmeyi gerçekleştirmektir amacımız. Avrupa'ya bir nevi kültür elçisi olarak gidiyoruz. ve Avrupa'daki kültürü de Türk kültürüyle bağdaştırarak oryantasyonu sağlamak istiyoruz." dedi.

GAZİANTEP- İslahiyeli öğrenciler, Erasmus projesi kapsamında Malta'ya gidecek
GAZİANTEP- İslahiyeli öğrenciler, Erasmus projesi kapsamında Malta'ya gidecek
GAZİANTEP- İslahiyeli öğrenciler, Erasmus projesi kapsamında Malta'ya gidecek
GAZİANTEP- İslahiyeli öğrenciler, Erasmus projesi kapsamında Malta'ya gidecek

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Kaynak: AA

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