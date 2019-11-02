İslahiyespor sahasında ağırladığı Arabanspor'u farklı yendi
7 saat önce
İslahiyespor sahasında ağırladığı Arabanspor'u 5-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:06 Kaynak: İHA
İslahiyespor sahasında ağırladığı Arabanspor'u 5-0 mağlup etti.
Gaziantep Süper Amatör liginde mücadele eden İslahiyespor sahasında ağırladığı Arabanspor'u Eren'in hatrick yaptığı maçta diğer golleri Kaan ve Bozo attı. Bu skorla Altı maç sonunda İslahiyespor puanını 13 çıkartarak beşinci sıradaki yerini korudu - GAZİANTEP
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