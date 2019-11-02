Son Dakika Haberleri: İslahiyespor sahasında ağırladığı Arabanspor'u farklı yendi
Son Dakika Spor İslahiyespor sahasında ağırladığı Arabanspor'u farklı yendi

İslahiyespor sahasında ağırladığı Arabanspor'u farklı yendi

7 saat önce

İslahiyespor sahasında ağırladığı Arabanspor'u 5-0 mağlup etti.

İslahiyespor sahasında ağırladığı Arabanspor'u farklı yendi, System.String[]

İslahiyespor sahasında ağırladığı Arabanspor'u 5-0 mağlup etti.


Gaziantep Süper Amatör liginde mücadele eden İslahiyespor sahasında ağırladığı Arabanspor'u Eren'in hatrick yaptığı maçta diğer golleri Kaan ve Bozo attı. Bu skorla Altı maç sonunda İslahiyespor puanını 13 çıkartarak beşinci sıradaki yerini korudu - GAZİANTEP

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:06 Kaynak: İHA
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