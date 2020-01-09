Islak çorabını çıkardığı öğrencinin ayağını mendille kuruladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Islak çorabını çıkardığı öğrencinin ayağını mendille kuruladı - Son Dakika

Islak çorabını çıkardığı öğrencinin ayağını mendille kuruladı

6 saat önce

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş, bir köy okulundaki yardım etkinliğinde ayakkabısını çıkardığı bir öğrencinin ıslak olduğunu gördüğü çorabını çıkartıp ayağını mendil ile kuruladıktan sonra bot giydirdi.

Islak çorabını çıkardığı öğrencinin ayağını mendille kuruladı, System.String[]

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş, bir köy okulundaki yardım etkinliğinde ayakkabısını çıkardığı bir öğrencinin ıslak olduğunu gördüğü çorabını çıkartıp ayağını mendil ile kuruladıktan sonra bot giydirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce İlkokulunda maddi durumu iyi olmayan 100 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımı yaptı.


Mont ve ayakkabı yardımına Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş da katıldı. Sınıfa giren Aktaş ve polisler öğrencileri tek tek çağırıp mont ve ayakkabılarını verdi.


Emniyet müdürünün eşini duygulandıran anlar


Meryem Aktaş, bazı öğrencilere ayakkabıları kendi elleriyle giydirmek istedi. Bir öğrencinin ayakkabısını çıkartan Aktaş, çorabının ıslak olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Aktaş, çorabı çıkartıp ayağını da mendil ile silip kuruladığı öğrenciye bot giydirdi. Öğrencilerin birçoğunun ayağının ve çorabının ıslak olması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bu nedenle ayakkabıları ve ıslak olan çorapları tek tek çıkartılıp yeni botları giydirildi.


Bot ve mont alan çocuklar büyük bir mutluluk yaşadı. Kimi botuna sarılarak gülümseyip basın mensuplarına poz verdi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Zafer Aktaş, Meryem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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