Islak Hacim Ekipmanları Sektörünün Türkiye'deki Mevcut Durumu ve Gelişme Dinamikleri Nasıl?
16 dakika önce
Seta Islak Hacim Genel Müdür Yardımcısı Saime Meşeci, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Seta Islak Hacim Genel Müdür Yardımcısı Saime Meşeci, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Islak hacim ekipmanları sektörünün Türkiye
'deki mevcut durumu hakkında konuşan Meşeci, şu bilgileri verdi: "Islak hacim ekipmanları sektörü, her yıl genişleyen bir sektör. Ancak her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de mevcut piyasa fiyatlarını aşağıya çekmeye çalışan firmalar pastayı küçültmektedir. Fakat biz yeni ve teknolojik ürünlerle piyasayı genişletmeye devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:32
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