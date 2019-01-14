Son Dakika Haberleri: Islak Kek Tarifi | 1 Dakikalık Kısa Anlatımıyla

Islak Kek Tarifi | 1 Dakikalık Kısa Anlatımıyla

46 dakika önce

Yemek Okulu'nda en çok aranan, sevilen tatlılardan biri olan ıslak kekin yapımını 1 dakikada özetleyelim, canınız istediği anda hemen tarifi yapabilin diye kısacık bir anlatımı olsun istedik.

Yemek Okulu'nda en çok aranan, sevilen tatlılardan biri olan ıslak kekin yapımını 1 dakikada özetleyelim, canınız istediği anda hemen tarifi yapabilin diye kısacık bir anlatımı olsun istedik. Videoların böyle versiyonları da olmalı mı sizce kanalda? Hem çok pratik hem de tadına doyamayacağınız bir tarif, şimdiden afiyet olsun. Haa yok "Refika biz sen uzun uzun anlat istiyoruz derseniz de" uzun versiyonu geçtiğimiz aylardan kanalda mevcut. ??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:03 Kaynak: Youtube

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