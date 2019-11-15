Son Dakika › Güncel › Islak mendil çaldığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Islak mendil çaldığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir iş yerinden 2 bin 500 paket ıslak mendil çaldığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:57 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir iş yerinden 2 bin 500 paket ıslak mendil çaldığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde bir iş yerinden 2 bin 500 paket ıslak mendil çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Çorlu ilçesindeki bir toptancı deposuna düzenlediği operasyonda ele geçirdiği ıslak mendilleri, sahibine teslim etti.
Hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 8 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.
Diğerlerinin yakalanmasına çalışılıyor.
Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti