Son Dakika Haberleri: Islak mendil çaldığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı
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Islak mendil çaldığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir iş yerinden 2 bin 500 paket ıslak mendil çaldığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir iş yerinden 2 bin 500 paket ıslak mendil çaldığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde bir iş yerinden 2 bin 500 paket ıslak mendil çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Çorlu ilçesindeki bir toptancı deposuna düzenlediği operasyonda ele geçirdiği ıslak mendilleri, sahibine teslim etti.

Hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 8 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

Diğerlerinin yakalanmasına çalışılıyor.

Islak mendil çaldığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:57 Kaynak: AA
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