Islak yol kazalara sebep oldu - Son Dakika
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Islak yol kazalara sebep oldu

24.07.2022 13:56
Islak yol kazalara sebep oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ıslak yol, otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpmasına ve dönüş yapmak isteyen motosikletin devrilmesine sebep oldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ıslak yol, otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpmasına ve dönüş yapmak isteyen motosikletin devrilmesine sebep oldu. Meydana gelen kazalar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Akyazı ilçesi Ada Caddesi'nde ıslak yol iki ayrı kazaya sebep oldu. Islak yolda kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Aynı yolda dönüş yapmak isteyen motosiklet ise kontrolden çıkarak devrildi. Sürücülerin yara almadığı kazalar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin kayarak refüje çarpması, dönüş yapmak isteyen motosikletin kayarak devrilmesi yer alıyor. - SAKARYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Islak yol kazalara sebep oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Islak yol kazalara sebep oldu - Son Dakika
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