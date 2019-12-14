Islak zemin kazaya sebep oldu - Son Dakika
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Islak zemin kazaya sebep oldu

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hava yağışından dolayı ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaza yaptı, 1 kişi yaralandı.

Islak zemin kazaya sebep oldu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hava yağışından dolayı ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaza yaptı, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, kaza, Çay- Dinar karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Nurbaki Ç. (33) yönetimindeki 03 ABG 028 plakalı otomobil seyir halindeyken, havanın yağışlı ve zeminin ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin yolun sağ tarafına savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında Nurbaki Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Nurbaki Ç.'yi Çay Devlet Hastanesi'ne sevk etti.


Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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