Islak zeminde kayan araçlar çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde ıslak zeminde kayan iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Kaş'ın İslamlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda Akbel mevkisinden Yeşilköy Mahallesi'ne giden Cemal Soylu idaresindeki 32 SH 125 plakalı araç, ıslak zeminde kaydı ve sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan araba karşı yönden gelen Önder Sayrın'ın kullandığı 09 AAU 968 plakalı otomobile çarptı. Maddi hasarın meydana geldiği trafik kazasında, sürücü Cemal Soylu ile diğer araçta bulunan Koray Özden ve Yunus Özden yaralandı. Yaralılar ambulansla Kaş Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA