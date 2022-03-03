Islak zeminde kayan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Islak zeminde kayan motosikletin sürücüsü yaralandı

03.03.2022 15:02
Islak zeminde kayan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yağış sonrası ıslanan zeminde motosikletinin kaymasıyla birlikte düşen sürücü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yağış sonrası ıslanan zeminde motosikletinin kaymasıyla birlikte düşen sürücü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal T. idaresindeki motosiklet, yağış sonrasında ıslanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kaydı. Kayan motosikletin üzerinden düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Islak zeminde kayan motosikletin sürücüsü yaralandı
Islak zeminde kayan motosikletin sürücüsü yaralandı
Islak zeminde kayan motosikletin sürücüsü yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Islak zeminde kayan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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