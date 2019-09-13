Son Dakika Haberleri: Islak zeminde kayarak düşen kadın yaralandı
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Islak zeminde kayarak düşen kadın yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'da, ikamet ettiği evin ıslanan zemininde kayarak düşen kadın yaralandı.

Islak zeminde kayarak düşen kadın yaralandı, System.String[]

Adıyaman'da, ikamet ettiği evin ıslanan zemininde kayarak düşen kadın yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Imamağa Mahallesi Zeynep Turgut İlkokulu yakınlarında ikamet eden yabancı uyruklu Sabriye D., ikamet içerisinde suyun döküldüğü fayansa basması sonucu kayarak düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:43 Kaynak: İHA
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