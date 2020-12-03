Müslümanları aşağılayıcı paylaşımlar yapan kadına 6 ay 7 gün hapis cezası - Son Dakika

Müslümanları aşağılayıcı paylaşımlar yapan kadına 6 ay 7 gün hapis cezası

03.12.2020 10:27
Müslümanları aşağılayıcı paylaşımlar yapan kadına 6 ay 7 gün hapis cezası, System.String[]

SOSYAL medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Müslümanları aşağıladığı gerekçesiyle yargılanan Mehtap B. (45) "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

SOSYAL medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Müslümanları aşağıladığı gerekçesiyle yargılanan Mehtap B. (45) "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutukusuz sanık Mehtap B. katılmazken, Mehtap B.'nin avukatı Ümit Demir hazır bulundu. Avukat Demir savunmasında önceki beyanları tekrar ettiğini belirterek "Müvekkilimin paylaşımlarından suç oluşturabilecek bir ibare yoktur. Çocuk istismarına ve terör örgütlerinin dini kullanmalarına sitem etmiştir" dedi. Kararını açıklayan mahkeme,  sanık Mehtap B.'yi "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu da gözönüne alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Mehtap B.'nin 9 Eylül 2020'de sosyal medya hesabından Müslümanları aşağılayıcı nitelikte paylaşım yaptığı iddia edilmişti. İddianamede şüpheli hakkında "Zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.


- İstanbul

Bakırköy, Hakaret, Balaban, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müslümanları aşağılayıcı paylaşımlar yapan kadına 6 ay 7 gün hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçen dolar 7,89'dan işlem görüyor Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Belediye çalışanı, bayrak hassasiyeti ile gönülleri fethetti Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Evde hanımları, sokakta devlet izin vermiyor: Tiryakiler içmeyi bırakınca, sigara satışları azaldı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz
Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti         
11:24
NBA'de sezonun takası gerçekleşti: Westbrook Wizards'a, Wall Rockets'a NBA'de sezonun takası gerçekleşti: Westbrook Wizards'a, Wall Rockets'a         
10:55
Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı         
10:48
Prof. Dr. Naci Görür: İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak Prof. Dr. Naci Görür: İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak         
10:39
Netflix, İstanbul'da ofis açacak Netflix, İstanbul'da ofis açacak         
10:31
Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı         
10:24
Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum         
10:15
Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu         
09:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem         
08:51
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı         
07:24
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 11:53:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müslümanları aşağılayıcı paylaşımlar yapan kadına 6 ay 7 gün hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei