Müslümanları aşağılayıcı paylaşımlar yapan kadına 6 ay 7 gün hapis cezası - Son Dakika

SOSYAL medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Müslümanları aşağıladığı gerekçesiyle yargılanan Mehtap B. (45) "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi 'nde görülen duruşmaya tutukusuz sanık Mehtap B. katılmazken, Mehtap B.'nin avukatı Ümit Demir hazır bulundu. Avukat Demir savunmasında önceki beyanları tekrar ettiğini belirterek "Müvekkilimin paylaşımlarından suç oluşturabilecek bir ibare yoktur. Çocuk istismarına ve terör örgütlerinin dini kullanmalarına sitem etmiştir" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehtap B.'yi "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu da gözönüne alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Mehtap B.'nin 9 Eylül 2020'de sosyal medya hesabından Müslümanları aşağılayıcı nitelikte paylaşım yaptığı iddia edilmişti. İddianamede şüpheli hakkında "Zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

- İstanbul