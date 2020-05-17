İslam'a hakaret içerikli paylaşıma gözaltı - Son Dakika

İslam'a hakaret içerikli paylaşıma gözaltı

Antalya'da sosyal medyada İslam dinine hakaret içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı.

Antalya'da sosyal medyada İslam dinine hakaret içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden İslam dinine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen F.E. hakkında soruşturma başlatıldı. Kolluk güçleri tarafından yapılan araştırma sonucunda söz konusu paylaşımları yaptığı iddia edilen kişinin F.E. olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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