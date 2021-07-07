İslam Aksoy kimdir? İslam Aksoy kaç yaşında, nereli? İslam Aksoy ne iş yapıyor? - Son Dakika

İslam Aksoy, araç modifiyesi denildiği zaman, akla ilk gelen isimlerin başında gelmektedir. 01.10.1982 yılının Ekim ayında, Trabzon'da dünyaya geldi. Bir başarı hikayesine sahip olan Aksoy, 2007 tarihinde "Aksoy Tuning" adlı 40m2'lik mütevazi bir dükkanla işe başlamış olup, 2021 itibariyle, 10.000m2 bir alanda, 50 personeliyle, Türkiye'nin en büyük modifiye merkezini kurmuştur. Yurt içi & yurt dışı dahil, tüm müşterilerine hizmet vermeye devam etmekte ve başarı basamaklarını tırmanmaktadır. Araç modifiye sistemlerini denilince, bu işin önde gelen isimlerinden olan İslam Aksoy, yaptığı işlerle çok kısa bir sürede herkesin saygıyla takdir ettiği bir isim haline gelmiştir.

İslam Aksoy, özellikle bir çok Türk ve yabancı sanatçıların ve fenomenlerin araçlarına yaptığı çok farklı tasarımlarla sosyal medya'da gündem konuları arasına girmektedir. Bununla birlikte, 2007 yılında İstanbul' da kurmuş olduğu e-ticaret sitesi olan www.aksoytuning.com üzerinden de Dünya'nın bir çok ülkesine ihracat yapan, 20 kişilik e-ticaret ekibi kurarak, sektörün kendi alanındaki öncü ihracat yapan isimleri arasına girmektedir. Bununla birlikte, Türkiye çapında 40`ın üzerinde bayiye ulaşmış olup, 2021 sonu hedefleri arasında 55 şube olmaktadır. Özellikle Instagram üzerinden "aksoy_tuning" kullanıcı adıyla yüzbinlere hitap edip, sürekli trendler arasında olan genç girişimcidir.