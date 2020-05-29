'İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerifi'nde, sosyal mesafeli cuma namazı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, 'İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerifi' kabul edilen Ulu Cami'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılıp, sosyal mesafe kuralına uyularak, cuma namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta kapatılan camiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır'da da yeniden ibadete açıldı. İl Hıfzısıhha Kurulu'nca belirlenen camilerde gerekli tedbirler alındıktan sonra 'İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerifi' kabul edilen tarihi Ulu Cami'de cuma namazı kılındı. Güvenlik şeridi çekilen camiye maskesiz gelenler alınmazken, görevliler de sosyal mesafe kuralına uygun olarak namaz kılınması yönünde sürekli uyarı yaptı. Cuma namazı kılmaya gelenler, avluya sığmayınca cami önündeki meydana şerit çekilerek, namaz kılınmaları sağlandı.Halk, haftalar sonra Ulu Cami'de cuma namazı kılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, koronavirüs salgının bir an önce bitmesi için dua ettiklerini söyledi.

- Diyarbakır