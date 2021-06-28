Üye Girişi
İslam alimlerinden Mehmet Emin Er, vefatının 8. yılında düzenlenen sempozyumla anıldı - Son Dakika

İslam alimlerinden Mehmet Emin Er, vefatının 8. yılında düzenlenen sempozyumla anıldı

28.06.2021 13:20
İslam alimlerinden Mehmet Emin Er, vefatının 8. yılında düzenlenen sempozyumla anıldı, System.String[]

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince "İslam Medeniyetinde Alimler-Mehmet Emin Er Sempozyumu" düzenlendi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince "İslam Medeniyetinde Alimler- Mehmet Emin Er Sempozyumu" düzenlendi.

İslami İlimler Fakültesi'nde, Mehmet Emin Er'in vefatının 8. yılı dolayısıyla yapılan sempozyumun açılış oturumuna, Er'in oğlu İbrahim Halil Er ile torunları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Mehmet Nezir Gül, Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Dekan Prof. Dr. Mehmet Ünal, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden İbrahim Halil Er, Mehmet Emin Er'in İslam alimleri arasında yer aldığını ifade etti. Her alimin bir miras olduğunu söyleyen Er, babasının Ankara'da bulunduğu dönemde ilahiyat fakültesi öğrencilerine ders verdiğini anlattı.

"Hayatı boyunca ilim yolculuğunu sürdürdü"

Daha sonra sempozyumun ilk oturumuna geçildi.

Rektör Aydınlı başkanlığındaki oturumda konuşan Mehmet Nezir Gül, imkanların sınırlı olduğu dönemde ilim aşkının Er'i durdurmadığını belirtti.

Er'in küçük yaşlardan itibaren ilim tahsil ettiğini anlatan Gül, çobanlık yaptığı yıllarda da ilme merakı devam eden dedesinin taşlar üzerine yazılar yazdığını dile getirdi.

Gül, dedesinin birçok eser okuduğunu, bunları çevresinde bulunanlara da anlattığını söyledi.

Bazı alimlerin Er için "Bu çocuk alim olur." değerlendirmesinde bulunduğunu belirten Gül, Er'in 20 saat yürüyerek ilim öğrenmek için bazı kişilerle görüşmeye gittiğini kaydetti.

Dedesinin bir dönem tahsil için Suriye'de bulunduğunu belirten Gül, Er'in hayatı boyunca ilim yolcuğunu sürdürdüğüne işaret etti.

"İlimle ahlakı hayatında birleştirdi"

Prof. Dr. Görmez ise Mehmet Emin Er'in ilimle irfanı, ilimle hikmeti birleştirdiğini söyledi.

Er'in hayatının her anında ilmin olduğunu dile getiren Görmez, Mehmet Emin Er'in dünyayı ve İslam ümmetinin durumunu takip ettiğini kaydetti. Görmez, Er'in bir ameliyattan çıktıktan sonra Suriye'deki son durumu sorduğunu ve "Suriye'de insanlar ölmesin." dediğini aktardı.

"İlimle ülkeye, insanlığa faydalı olma yönünde tavsiyeleri vardı"

Açılış oturumunun sonunda konuşan Adalet Bakanı Gül ise dedesi Er'in vefat ettiği ana kadar yazılar yazdığını ve okuduğunu söyledi.

Dedesinin ilmi merkeze aldığını dile getiren Gül, "Her zaman ilimle ülkeye, insanlığa faydalı olma yönünde tavsiyeleri vardı." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Mehmet Emin Er, Mehmet Nezir, Ankara, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslam alimlerinden Mehmet Emin Er, vefatının 8. yılında düzenlenen sempozyumla anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor 14:00 Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor 13:47 Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi 13:45 Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz 13:43 Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu 13:40 Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek 12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü 11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü 10:03 Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
14:03 Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı
13:56 Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim
13:47 İstanbul Fatih'te oyuncak deposunda yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi
13:46 Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş
13:44 Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi
13:42 TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı
13:42 Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz
13:42 A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti
12:21 İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı
12:15 Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor
Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı         
14:04
Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim         
13:56
Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş         
13:46
TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı         
13:43
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti         
13:42
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı         
12:21
Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor         
12:16
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı         
09:01
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü         
00:47
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Seren Serengil Seren Serengil "Makyajsız halim" diyerek fotoğraf paylaştı, kimse ona inanmadı         
21:01
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 14:20:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İslam alimlerinden Mehmet Emin Er, vefatının 8. yılında düzenlenen sempozyumla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement