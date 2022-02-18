İslam Araştırmaları Dergisi'nin 47. sayısı yayımlandı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezince (İSAM) yılda iki kez çıkarılan İslam Araştırmaları Dergisi'nin 47. sayısı yayımlandı.

İSAM'dan yapılan açıklamaya göre, 1997'de yayımlanmaya başlayan dergi, 2001'den itibaren yılda iki sayı olarak çıkarılıyor.

Uluslararası, hakemli ve akademik bir yayın olan dergide, başta klasik İslam ilimleri olmak üzere siyaset, tarih, ekonomi, felsefe, sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi, edebiyat ve kültür alanlarında kaleme alınmış, İslam düşünce ve kültürüne orijinal katkı sağlayacak makale, araştırma notu, değerlendirme makalesi ve kitap tanıtımlarının yanı sıra sempozyum değerlendirmeleri ve vefeyat yazıları yayımlanıyor.

İslam Araştırmaları Dergisi, ULAKBİM TR Dizin'in yanı sıra Index Islamicus, Modern Language Association Database, ATLA Religion Database ve ERIH PLUS tarafından taranıyor.