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İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin kabri başında anıldı - Son Dakika

İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin kabri başında anıldı

30.06.2021 15:37
İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin kabri başında anıldı, System.String[]

Bilimler tarihi alanında yaptığı çalışmalarla dünyanın en önemli otoritelerinden kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 3. yılında Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında dualarla anıldı.

Bilimler tarihi alanında yaptığı çalışmalarla dünyanın en önemli otoritelerinden kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 3. yılında Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında dualarla anıldı.

Anma töreni, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Üsküdar Belediyesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) tarafından düzenlendi.

İBTAV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya ile Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Anmanın ardından, Gülhane Parkı'nda bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nde "Genç Bilim İnsanları Makale Yarışması Ödül Töreni" de yapıldı.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, buradaki konuşmasında, Sezgin'in erken yaş gruplarında doğru tanınmasını arzu ettiğini söyledi.

Bilim tarihinin "sadece ilgilisine hitap eden butik bir alanmış" gibi göründüğünü dile getiren Erdoğan, "Fuat hocanın kişiliği, ilime olan tutkusu, çalışma disiplini ve ülkesine, milletine, ümmete olan bağlılığı herkese örnek olacak nitelikte." dedi.

Erdoğan, Prof. Dr. Sezgin'in yaşamandan bazı kesitler aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkesine kırgın olmasına rağmen, 1960 Darbesi'nden sonra 147 akademisyen içinde bulunup üniversitelerden herhangi bir sebep olmaksızın atılanlardan olmasına rağmen, ülkesine küskünlüğünü sineye çekti. Biz de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve onun sahip çıkması sayesinde onun ülkesiyle olan barışını sağladık. Bu müzeyi, kütüphaneyi gördüğü zaman, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesindeki enstitüyü gördüğü zaman, orada ilk master ve doktora öğrencilerini gördüğü zaman, 'Ülkem beni göndermişti ama ülkem beni yeniden kazandı.' noktasına hocamızı getirdik. O yüzden Frankfurt'taki kitaplarını buraya getirmeye karar verdi. O yüzden 'İlimler tarihi artık Frankfurt'ta devam edemez ancak İstanbul'da devam edebilir.' dedi."

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz ise Sezgin'in saniyeler, aylar ve yılların hesabını soran bir adam olduğunu belirtti.

Yılmaz, Sezgin'in temel vasfının çalışkanlığı, azmi ve vazgeçmemesi olduğuna değinerek, "Fuat Sezgin tarihte okurken iftiharla, gıptayla baktığımız azmin, gayretin, üretici, inşa edici zekanın ve bir ömrün sahibidir. İhya edici kimliği, bitmez gayreti ve eserleriyle bize aynı zamanda yaşamış olmanın hazzını bırakan bir isimdir. İnşallah gençlerimizin, nesillerimiz onun yolundan yürürler." diye konuştu.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Eren de İBTAV'a her geldiğinde ontolojik ve varlıksal sorgulama içerisine girdiğini söyledi.

Sezgin'in hayatını ilime adamış bir insan olduğunu anlatan Eren, "Bir de günlük hayatın telaşında bir şeyler yapmaya çalışan bizler varız. Bana böyle bir katkısı oluyor. Öğrencilerin, buraya gelen herkesin, televizyonda yaptığımız işlerin de yine benzer şekilde kendimizi sorgulamaya vesile olduğuna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gönderdiği mesaj da okundu.

Gülhane Parkı, Bilim Tarihi, Fuat Sezgin, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin kabri başında anıldı - Son Dakika


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