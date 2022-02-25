İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfının (İBTAV) 12. Olağan Mütevelli Heyeti ve Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Mecit Çetinkaya, oyların tamamını alarak güven tazeledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Gülhane Parkı'ndaki toplantıda, vakfa hizmetkar olduklarını, ileriki dönemlerde de hizmetleri en iyi şekilde sürdürmek için çaba göstereceklerini söyledi.

Kacır, bakanlık olarak her daim vakfın faaliyetlerine katkı sunmaya gayret edeceklerini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, vakfın çalışmalarına katkı sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Vakfın çalışmalarıyla gelecek nesillere yol göstereceğini belirten Alpaslan, "Dünyada gerçekten adil, insanlar için ideal bir topluluğu, bir medeniyeti oluşturmak adına burada atılacak her adım, her çalışma çok önemli." dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, genel kurulun hayırlı olmasını dilerken, vakfın büyük oranda Prof. Dr. Fuat Sezgin'in öngördüğü işleri tamamladığını vurguladı.

Erdoğan, vakfa ait müze, kütüphane ve iletişimin daha genç nesillere ulaşacak tarzda yeniden kurgulanmasının önemine işaret ederek, bu konuda girişimlerin devam ettiğini kaydetti.

Vakfın kurucu başkanı Ethem Sancak, çeşitli zorluklara rağmen böyle bir vakfın kuruluşuna vesile olduğu için mutluluk duyduğunu, zorlukların Bilal Erdoğan'ın da katkılarıyla aşıldığını dile getirdi.

İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya ise eskiden beri siyasi bilimlerin bilim insanlarının hep arkasında olduğunu söyledi.

Cumhuriyet tarihi boyunca siyasi otoritenin bilim insanlarına köstek olduğunu, bu durumun 2000'li yıllarda değiştiğini aktaran Çetinkaya, "2000'li yıllardan sonra görüyoruz ki siyasi otorite bilim insanlarına oldukça değer veriyor, önemsiyor. Bundan dolayı da ülkemizde çok önemli gelişmeler oluyor." dedi.

Daha önceki iki toplantıyı yerli ve milli uçak gemisinde ve Baykar'da yaptıklarına dikkati çeken Çetinkaya, "Gerçekten siyasi otoritenin de destek olduğu bu iki kurumda muhteşem gelişmelere sahip olduğumuzu gördüm. İnanamadım, ben halen Baykar'dan sonra sersem gibiyim. Ülkemizin bu kadar değerli bir yeri olduğunu, bu kadar bilimsel olarak çalışılan bir kurum olduğunu gerçekten bilmiyordum, orada gördüm. Binlerce genç insanımız dışa bağlı kalmadan insansız hava araçlarımızı üretmek için canla başla çalışıyorlar. Gerçekten orada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkem adına gurur duydum." diye konuştu.

Etkinlikte, vakfın çalışmalarına katkı sunanlara plaket verildi. Vakfın başkan yardımcısı Prof. Dr. Ersan Aslan'a Bilal Erdoğan, Ethem Sancak'a başkan Mecit Çetinkaya, Elif Yılmaz'a Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Yunus Kocabıyık'a ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan plaketini takdim etti.