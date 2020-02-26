İslam Bilim Tarihi Müzesi öğrencilere ilham kaynağı oluyor - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi tarafından, belediye hizmet binası yanında bulunan İslam Bilim Tarihi Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor.



Şahinbey Belediyesi'nin hizmet binası yanındaki eski hastane binasını restore ederek turizme kazandırdığı İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde 29 bilim adamına ait 104 icat bulunuyor. Müze de Müslüman bilim adamlarının astronomi, coğrafya, fizik, matematik, kimya ve tıp bilimleri alanlarında ortaya koydukları çalışmaların prototipleri sergileniyor. Kimya ünitesinde bir dokunmatik ara yüz sayesinde ziyaretçiler, alimlerin hangi teknik ve işlemlerden faydalanarak nasıl koku ürettiklerini adım adım takip edebilmenin yanı sıra sonucunda dönemin kokuları olan gül, amber ve od kokularını geliştirilen mekanizma sayesinde fiziksel olarak duyumsama imkanına sahip oluyor.



130 bin 163 kişi ziyaret etti



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından hizmete açılan İslam Bilim Tarih müzesini bu güne kadar 130 bin 163 kişi ziyaret etti. Özellikle öğrencilerin ziyaret ettiği İslam Bilim Tarih Müzesi birçok üniversite öğrencisinin ilham kaynağı oluyor.



"Bizi gururlandırıyor"



Türkiye'deki iki İslam müzesinde birinin de Gaziantep'te bulunmasının kendilerini gururlandırdığını anlatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, müzede 29 bilim adamının 104 eserinin sergilendiğini kaydetti.



Başkan Mehmet Tahmazoğlu, müzeye özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Örneğin astronomiyle ilgili, astronomi ölçümü ile ilgili tarihi bir cihaz olan usturlabı inceliyorlar. Maket üzerine yerleştirilen elektronik sensörler ve geliştirilen yazılım sayesinde usturlabın kullanımı ve nasıl çalıştığını büyük ekrandaki temsili gökyüzünde birebir deneyimliyorlar. Okunması zor olan eski haritaları dokunmatik bir ekran üzerinde günümüzün güncel dünya haritasıyla karşılaştırarak okuyabilmekte ve böylece eski haritaların ne denli gelişmiş ve bu yüzden de önemli gelişmeler olduklarını görme imkanı buluyorlar" diye konuştu.



"Öğrencilerimizin özgüveni artıyor"



Başkan Mehmet Tahmazoğlu, müze kurulmadan önce bazı buluşların mucidinin batılı bilginler olarak bilindiğini dile getirerek, "6 yıl önce hayata geçirdiğimiz İslam Bilim Tarih Müzemiz her kesimden çok büyük ilgi gördü. Özellikle öğrencilerimiz tarafından çok beğeniyle takip ediliyor. Burada 29 bilim adamının 104 eseri sergileniyor. Buradan şunu çıkarıyoruz. İslam bilim adamları da bilim alanına, teknolojiye çok ciddi kafa yormuşlar, yatırım yapmışlar ve bu buluşları bulmuşlar. Günümüzün birçok teknolojik aletinin temelini bu buluşlar oluşturuyor. Buraya gelen öğrencilerimizin özgüveni artıyor. Öğrenciler burayı ziyaret ettikten sonra 'bizde ecdadımız gibi çok çalışırsak bu tür buluşları yapabiliriz' düşüncesine hakim oluyorlar. Müzemiz çocuklara özgüven sağlıyor bu anlamda İslam Bilim Tarih Müzesi'ni çok değerli buluyorum. Açıldığı günden bu yana da müzemizi 130.163 vatandaşımız ziyaret etti. Şu ana kadarda müzemizi görmeyenler varsa müzemize davet ediyoruz" dedi.



Teknolojiye ışık tutan eserler



İslam Bilim Tarih Müzesini ziyaret eden öğrenciler gördükleri karşısında çok etkilendiklerini belirterek, "İslam Bilim Tarih Müzesi'nde İslam alimlerinin yapmış olduğu önemli eserleri görme imkanı bulduk. Günümüzde örnek alınması gereken ve günümüz teknolojisine ışık tutan eserler yapılmış. Herkes gibi bizlerde bu icatların birçoğunun Avrupalı ülkeler tarafından yapıldığını düşünüyorduk. Ancak şimdi kullandığımız birçok şeyin İslam bilim adamları tarafından yapıldığını öğrendik. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na böyle bir müze yaptığı için teşekkür ederiz" dedi. - GAZİANTEP