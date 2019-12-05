İslam bilimleri tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin, Trabzon'da anıldı

Trabzon'da, İslam bilimleri tarihi üzerine akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma etkinlikleri kapsamında, "Türk İslam Bilim Geleneği ve Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu panel düzenlendi.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Fatih Kampüsü'ndeki Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde organize edilen panele, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Hıdır ile Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, konuşmacı olarak katıldı.

Akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin izlediği panel, 30 Haziran 2018'de 94 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterimi ile başladı.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, panelde yaptığı konuşmada, 2019 yılının İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, onu halka, özellikle de yeni nesillere doğru ve etkin şekilde anlatmak ve aktarmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak kabul edildiğini söyledi.

Aşıkkutlu, bilim, kültür ve medeniyet dünyasına kalıcı ve önemli katkılar sağlayacağına inandığı bu anlamlı kararın alınmasındaki ilgi ve hassasiyetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Bu sayede ülke genelinde ve özellikle akademi dünyasında çok sayıda etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinliklerde bilim tarihi araştırmaları alanında uluslararası çapta Türkiye'nin medarı iftiharı olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma, anlama ve gelecek nesillere anlatıp tanıtma konusunda önemli bir atılım gerçekleştirildiğini dile getiren Aşıkkutlu, etkinliklerin resmi olarak koordinasyon görevini üstlenen ve bu kapsamda yüzlerce etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan'ın şahsında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aşıkkutlu, Trabzon Üniversitesi olarak bu etkinliklere katkıda bulunmak ve bu sayede Türk ve İslam dünyasının bilim ve teknik üretmede geçmişten gelen tecrübe ve potansiyeline dikkat çekmek amacıyla panel düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi.

"İslamın ve Anadolu'nun parlak bilim, teknik ve medeniyet geçmişini dünyaya haykırmıştır"

Bilim ve kültür tarihinde kalıcı izler bırakmış yüzlerce bilim adamı yetiştirmiş bir medeniyetin mensupları olduklarına dikkati çeken Aşıkkutlu, şöyle devam etti:

"Fizik, kimya, matematik, astronomi, tıp, felsefe gibi pek çok alanda ilk akla gelen bilim adamlarımızdan Kindi, İbn-i Heysem, Harizmi, Biruni, Farabi, İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd bunlardan sadece birkaçıdır. İsmini zikrettiğim dünyaca ünlü bilim adamlarımız gibi merhum Fuat Sezgin de son yüzyılda İslam dünyasının yetiştirdiği en önemli bilim tarihçisidir. O, ömrünü kayıp hazine olarak adlandırılan ve çoğu zaman görmezden gelinen Müslüman bilim insanlarını ve onların eserlerini ortaya çıkarma ve tanıtma faaliyetlerine adamıştır ve son derece de önemli katkılarda bulunmuştur."

Prof. Dr. Aşıkkutlu, konuşmasında şunları dile getirdi:

"Bu kapsamda yaptığı çalışmalarla merhum Fuat Sezgin, İslam ilim, kültür ve medeniyetlerin ürünü olan devasa yazılı kültür mirasını tespit edip kataloglama ve tanıtma çalışmalarının yanında bilim ve tekniğin antik çağın uygarlıklarından İslam dünyasına, İslam dünyasından da Batı dünyasına geçtiği şeklindeki tezi ile müzik aletlerinden birçok sahada 800 parça aleti modellemek ve tanıtmak suretiyle somut verilerle ispatlayan yegane Türk Müslüman bilim adamıdır. Bütün bu çalışmalarıyla o, karanlık çağ olarak adlandırılan dönemin aslında Müslümanlar açısından aydınlık çağ olduğunu somutlaştırmış ve böylece İslamın ve Anadolu'nun parlak bilim, teknik ve medeniyet geçmişini dünyaya haykırmıştır. İşte bu nedenle Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı daha yakından tanımak, tanıtmak ve kültür medeniyetimize kazandırdıklarını görmek açısından bu tür programlar büyük önem arz etmektedir."

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, "Dünya Medeniyetine İslam Matematikçilerinin Katkıları" başlıklı sunum yaptı.

Katılımcılara, İslam dünyasının ünlü matematikçilerinin çalışmalarını örneklerle anlatan Savaş, Prof. Dr. Fuat Sezgin ile bazı anılarını da paylaştı.

Savaş, Prof. Dr. Sezgin'i gençlik döneminde tanımış olmayı çok istediğini belirterek, "Keşke Fuat hocayı sizlerin yaşında, doktora, yüksek lisans yaptığım zamanda tanımış olsaydım. Bir Yunus misali onun kapısında durur, günlerce ayrılmaz, ondan daha fazla şeyler öğrenmeye çalışırdım. O bir dehaydı, okyanustu esasında." dedi.

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, "İslam Bilim Geleneğinin Batı Bilimlerine Katkısı", İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Hıdır ise "Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Türk İslam Bilim Geleneğine Katkısı" başlıklı sunum yaptı.