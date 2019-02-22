Son Dakika Haberleri: İslam Coğrafyası Sorunlar ve Çözümleri" Paneli

İslam Coğrafyası Sorunlar ve Çözümleri" Paneli

34 dakika önce

Şırnak'ta "İslam Coğrafyasının Sorunları ve Çözümleri" konulu panel düzenlendi.

İslam Coğrafyası Sorunlar ve Çözümleri
Şırnak'ta "İslam Coğrafyasının Sorunları ve Çözümleri" konulu panel düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan yaptı.

Panele konuşmacı olarak katılan Iraklı araştırmacı-yazar Tahsin İbrahim Doski, "Ümitsiz olmamamız lazım. Çünkü ümitsizliğin Müslüman'da olmaması gerekiyor. Cenab-ı Allah bu dini kıyamete kadar muhafaza edecektir." dedi.

Panele, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:15 Kaynak: AA

Şırnak, Güncel
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