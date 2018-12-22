İslam Coğrafyasında Yaşanan Sorunlar Anlatıldı
2 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ve Kayseri TÜGVA tarafından ortaklaşa olarak 'Diriliş medeniyetlerinin Kuran ve Sünnetteki Temelleri' konulu konferans düzenlendi.
Kayseri
Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ve Kayseri TÜGVA tarafından ortaklaşa olarak 'Diriliş medeniyetlerinin Kuran
ve Sünnetteki Temelleri' konulu konferans düzenlendi.
Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Merkez Müdürü Dr. Abdulkadir Kabdan, katılımcılara teşekkürlerini ileterek programın hayırlara vesile olmasını diledi. Daha sonra Bilal Kabdan'ın moderatörlüğünü yaptığı programda Akdeniz Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişkin, 'Diriliş Medeniyetlerinin Kuran ve Sünnetteki Temelleri' konulu konferans verdi. İslam coğrafyasında yaşanılan sıkıntılar hakkında konuşan Pişkin; "Bir önceki Kurban Bayramı
'nda sadece 5 günde Mynamar'da 5 bin Müslüman aklınıza gelebilecek en vahşi şekilde katledildi. Sonrasında sadece Suriye
'de 1 milyon Müslüman gözlerimizin önünde katledildi. Akdeniz ve Ege
'de yaklaşık 20 bin insan soğuk sularda kayboldu. Akdeniz ve Ege'nin kıyılarında balıkların yerine çocukların vurduğu bir ortamda her Müslüman'ın yeniden düşünmesi gerekiyor" diye konuştu.
Konferansta Pişkin kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:37 Kaynak: İHA
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