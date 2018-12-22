Son Dakika Haberleri: İslam Coğrafyasında Yaşanan Sorunlar Anlatıldı

İslam Coğrafyasında Yaşanan Sorunlar Anlatıldı

2 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ve Kayseri TÜGVA tarafından ortaklaşa olarak 'Diriliş medeniyetlerinin Kuran ve Sünnetteki Temelleri' konulu konferans düzenlendi.

İslam Coğrafyasında Yaşanan Sorunlar Anlatıldı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ve Kayseri TÜGVA tarafından ortaklaşa olarak 'Diriliş medeniyetlerinin Kuran ve Sünnetteki Temelleri' konulu konferans düzenlendi.

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Merkez Müdürü Dr. Abdulkadir Kabdan, katılımcılara teşekkürlerini ileterek programın hayırlara vesile olmasını diledi. Daha sonra Bilal Kabdan'ın moderatörlüğünü yaptığı programda Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişkin, 'Diriliş Medeniyetlerinin Kuran ve Sünnetteki Temelleri' konulu konferans verdi. İslam coğrafyasında yaşanılan sıkıntılar hakkında konuşan Pişkin; "Bir önceki Kurban Bayramı'nda sadece 5 günde Mynamar'da 5 bin Müslüman aklınıza gelebilecek en vahşi şekilde katledildi. Sonrasında sadece Suriye'de 1 milyon Müslüman gözlerimizin önünde katledildi. Akdeniz ve Ege'de yaklaşık 20 bin insan soğuk sularda kayboldu. Akdeniz ve Ege'nin kıyılarında balıkların yerine çocukların vurduğu bir ortamda her Müslüman'ın yeniden düşünmesi gerekiyor" diye konuştu.

Konferansta Pişkin kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:37 Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan "DEAŞ'ı Temizler misiniz?" Diyen Trump'a Yanıt: Sileceğiz UEFA, Vardar ve Levski Sofya'yı Turnuvalardan Men Etti

Son Dakika! Bakan Kurum İmar Barışına Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:07:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslam Coğrafyasında Yaşanan Sorunlar Anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]